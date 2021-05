Imperia, manifesta intenti suicidi: 12enne portata via dalla famiglia e affidata ai servizi sociali

Imperia. Avrebbe manifestato intenti suicidi, raccontando a scuola una situazione familiare difficile: per questo una ragazzina di 12 anni è stata portata via dalla propria famiglia, di origine tunisina e residente a Imperia, con l’intervento delle forze dell’ordine.

Prelevata da scuola nei giorni scorsi e accompagnata in Questura, la giovane è stata affidata provvisoriamente ai servizi sociali e collocata in una comunità protetta, in attesa dell’udienza davanti al Tribunale dei Minori di Genova che ascolterà la dodicenne a luglio.

