L’emergenza migranti a Ventimiglia divide la maggioranza su creazione centro accoglienza

Ventimiglia. Per affrontare l’emergenza migranti, tornata dirompente in città, una parte della maggioranza è pronta a fare un passo indietro e chiedere la creazione di un centro di transito. La Lega, invece, resta sulle sue posizioni mettendo un veto assoluto alla possibilità di un Campo Roja bis. E’ quanto emerge dalla riunione indetta dal sindaco Gaetano Scullino e dal presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi in vista di un prossimo incontro con il prefetto di Imperia Alberto Intini.

