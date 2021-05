Pestaggio migrante, Pd di Ventimiglia: «L’amministrazione deve occuparsi concretamente del problema»

Ventimiglia. «In merito al terribile episodio che si è verificato nella giornata di domenica nella nostra città, esprimiamo la nostra forte preoccupazione per la tensione che si percepisce negli ultimi tempi. Ogni atto di violenza deve essere sempre fermamente condannato e riteniamo inaccettabile, ed anche molto pericoloso, tentare di giustificare un atto così vile e brutale, con la crescente esasperazione dei cittadini; significa ammettere di aver perso il controllo della situazione ed accettare come inevitabili questi comportamenti. Noi non ci stiamo» – afferma il circolo Pd di Ventimiglia riferendosi all’episodio di violenza verificatosi domenica nei confronti di un migrante.

