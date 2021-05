Savona, Di Padova punge il Comune: “Solo due progetti finanziabili con il Recovery Plan, ennesima opportunità non colta”

Savona. “Il Comune di Savona ha inviato alla Regione solo due progetti perché siano finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: quello di Palazzo della Rovere e quello per il dissesto idrogeologico con la messa in sicurezza del Letimbro. Regione Liguria ha presentato 136 progettualità per un valore di 18 miliardi di euro; il Comune di Savona solo due, per un valore di circa 27 milioni di euro. Davvero non abbiamo bisogno di altro?”. E’ la critica che arriva dalla consigliera comunale di minoranza Elisa Di Padova (Pd), secondo cui il Comune di Savona sta perdendo un’occasione.

