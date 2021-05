Caos autostrade, Toti sbotta contro il ministro: “In Liguria le manutenzioni più lunghe di tutti i tempi”

Genova. Fissare, il prima possibile, un incontro politico per “individuare concrete soluzioni che possano garantire, pur nel pieno rispetto delle massime condizioni di sicurezza per gli utenti della rete autostradale ligure, un accettabile livello di funzionalità dei tratti autostradali”. È quanto ha chiesto il presidente ligure Giovanni Toti in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini dopo la chiusura ai mezzi pesanti del viadotto Valle Ragone dell’autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante.

