Coronavirus, Toti: “In Liguria dati da zona bianca”. Genova è la più vicina alla soglia

Regione. “Sul fronte dei dati del contagio continua la discesa del Covid nella nostra regione: oggi registriamo ben 22 ospedalizzati in meno. A livello regionale, siamo scesi sotto quota 400 posti letto occupati. Per quanto riguarda invece l’incidenza, la Liguria è a quota 68 casi su 100mila abitanti a settimana. In particolare spicca la Città metropolitana di Genova con 57, un dato che la avvicina a livelli da zona bianca, mentre la Provincia di Imperia è a 70, quella di Savona a 65, quella della Spezia a 80″. Lo ha affermato il presidente della Regione Giovanni Toti facendo il punto sulla pandemia.

