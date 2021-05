Savona. Tempi brevi per l’iter legislativo necessario al rinnovo della cassa integrazione per i lavoratori e le tutele reddituali. Ma non solo: confronto sull’ordine del giorno da presentare al Governo per la nomina del nuovo commissario, passaggio fondamentale per l’intervento richiesto per la ripartenza dell’impianto.

... » Leggi tutto