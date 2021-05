Sampdoria distratta, con lo Spezia è un punto guadagnato

Genova. Certo non la partita dove ha prevalso la concentrazione, ma probabilmente in un altro campionato questa sera si starebbe a parlare di zero punti invece che uno. La Sampdoria è riuscita ad agguantare un pareggio (2-2) dopo essere stata per due volte in svantaggio contro lo Spezia e rischiando anche di subire altre reti se non fosse stato per i due clamorosi errori di Farias, che una volta per tempo ha sbagliato occasioni da “questo lo segnavo anch’io”. Alla luce di quanto espresso è un punto guadagnato per la squadra di Ranieri, che muove la classifica arrivando a 46 punti. Lo Spezia invece viene scavalcato dal Cagliari e non è ancora certo della salvezza.

... » Leggi tutto