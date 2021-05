Dopo l’exploit del girone iniziale, la Pallavolo Carcare è tornata in campo questa sera contro Caselle Volley in occasione dei quarti di finale del campionato di B2 femminile. Tra le mura amiche, le valligiane hanno ceduto per 3 a 0. La squadra piemontese si è imposta 25 a 20, 25 a 21 e 25 a 16.

... » Leggi tutto