Savona. Non si chiama Sergio ma Stefano, il suo cognome non è Leone ma Leoni. La sua passione è sempre il cinema, non come regista ma come tecnico degli effetti visivi. Ecco chi è il savonese che ieri sera ha ricevuto il David di Donatello nella categoria effetti visivi per il film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”.

