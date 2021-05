A Cervo storia, architettura e paesaggio affacciati sul mare

Cervo. Partiranno il prossimo 12 giugno, per proseguire tutta l’estate, fino al mese di settembre, le visite didattiche nel borgo e sul territorio cervese organizzate dalla Proloco Progetto Cervo in sinergia con il Comune. Percorsi alla scoperta di storia, architettura e paesaggio affacciati sul mare, scoprendo palazzi antichi e monumenti nel centro storico, e immergendosi nella natura intorno al borgo, tra i più belli d’Italia. Tra storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari, la visita didattica alla scoperta del borgo consentirà di apprezzarne la storia millenaria attraverso le evidenze architettoniche e culturali più significative. A partire dalla parte più bassa del centro storico, la passeggiata tocca Palazzo Viale, splendido esempio di architettura settecentesca con decorazioni barocche, risalendo gli stretti “caruggi” tipicamente liguri, si giunge all’Oratorio di Santa Caterina, edificio fortificato dai Cavalieri di Malta e successivamente decorato per l’utilizzo da parte delle Confraternite locali. La meravigliosa piazza che si affaccia sul mare ospita la Chiesa di San Giovanni, uno dei principali esempi di architettura barocca del Ponente Ligure. Meglio nota come la chiesa “dei Corallini”, fu costruita grazie ai proventi della pesca del corallo che i marinai cervesi praticarono per secoli tra Corsica e Sardegna.

... » Leggi tutto