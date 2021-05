Sanremo. E’ mancata questa mattina per colpa del Covid, Angelina Moretto, 74 anni, moglie del noto collezionista di autografi e dischi Mario Vanzan, per tutti Max. Angelina è spirata all’ospedale Borea dove si trovava ricoverata dallo scorso 27 maggio, dopo aver contratto il coronavirus che non le ha lasciato scampo, nonostante le sue buone condizioni di salute.

