Calcio, il vicepresidente del Pro Savona spara a zero: “Scaramuzza e Pirates, adesso parlo io”

Savona. “Vogliamo realizzare un nuovo stadio Bacigalupo simile a quello del Sassuolo: rialzato, con 3000 parcheggi sotto e 10 mila posti sugli spalti. Costerebbe 4 milioni ma i soldi, tra società e sponsor, li abbiamo: chi dice che non paghiamo le fatture mente. Il problema è che il Comune ci aveva promesso che saremmo entrati allo stadio a ottobre 2020, ma tutto è fermo perché Scaramuzza vuole usare lo stadio come tema durante le elezioni. A lui importa solo dell’atletica: alle altre società dice di non avere soldi ma poi raddoppia il contributo per il Meeting Ottolia… fa campagna elettorale con i soldi dei cittadini”. Un vero e proprio “j’accuse” quello con cui il vicepresidente del Pro Savona, Simone Marinelli, punta il dito contro chi, a suo dire, sta ostacolando la rinascita del Savona Calcio.

