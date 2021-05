Cia Savona: grido di allarme all’assessore Piana dai produttori vitivinicoli

Albenga. Grido di allarme giunte dai produttori vitivinicoli della piana ingauna all’assessore regionale Alessandro Piana e al consigliere Stefano Mai nel corso della visita all’Enoteca regionale ligure. Dalla richiesta di un piano promozionale specifico a sostegno di un settore agricolo legato alla ristorazione, e quindi messo in grave difficoltà dalla pandemia, alle difficoltà di accesso ai bandi PSR che non hanno attribuito punteggi ai viticoli e spesso li hanno esclusi dal finanziamento, con lungaggini nelle stesse istruttorie.

E ancora l’occasione mancata di misure anti Covid adatte alla viticoltura ligure, come il taglio d’annata incrementato in percentuale al 30%, oltre all’indicazione dei viticoltori albenganesi favorevoli al mantenimento delle Doc liguri locali e contraria ad evoluzioni in unico soggetto.

... » Leggi tutto