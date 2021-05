Festa di fine Ramadan ad Albenga, il sindaco replica a Tomatis (FdI): “Tutto regolare, basta fomentare odio”

Albenga. “Spiace costatare la strumentalizzazione di un evento religioso a scopi politici e propagandistici peraltro basata su elementi totalmente inesistenti e a discapito di una comunità che nei confronti della nostra città si è sempre mostrata solidale in particolare in momenti difficili come quelli legati al Covid”. Inizia così la replica del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis alle accuse del consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis. Che, in occasione della festa di fine Ramadan, ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale, rea, secondo l’esponente di opposizione, di aver autorizzato assembramenti di persone senza mascherine.

