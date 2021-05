Imperia, senza contributi da sei mesi. La coop “Io sono”: «Non siamo più in grado di dare accoglienza»

Imperia. Un sit in per sensibilizzare la Prefettura sulla necessità di erogare le somme dovute per l’accoglienza. E’ quanto richiesto, stamane, dagli operatori della cooperativa di Imperia “Io Sono” che, nel capoluogo di provincia gestisce due case di accoglienza con una ventina di migranti in tutto. Da sei mesi, infatti, la coop non riceve i contributi. Presenti al flash mob, con alcuni cartelli per spiegare il loro disagio, anche alcuni degli ospiti delle strutture.

