Savona. Negli 800 metri le attese erano tutte per un protagonista dei Mondiali 2019: il bosniaco Amel Tuka, argento in Qatar dopo il bronzo sempre iridato di quattro anni prima, nella stagione in cui corse in un fantastico 1’42”51. Tuka è un atleta legatissimo all’Italia: lo allena Gianni Ghidini nel Veronese.

... » Leggi tutto