Savona. Parlando di medaglie d’oro giovanili, la bacheca della saltatrice in alto Alessia Trost (Fiamme Gialle), 2,00 di personale assoluto, ne è ricchissima: campionessa mondiale Under 18 e Under 20 e due volte campionessa europea Under 23. Arrivata al bronzo iridato indoor 2018, Trost ha esordito all’aperto a Savona dopo l’1,94 (a 2 centimetri dallo standard olimpico) realizzato indoor.

