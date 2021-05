Pallavolo: Paolo Porro convocato per il raduno della Nazionale Under 21

Genova. Inizia il lavoro della nazionale Under 21 maschile in vista dei campionati mondiali di categoria che si svolgeranno in Italia e Bulgaria dal 22 settembre al 3 di ottobre. Su segnalazione del direttore tecnico delle squadre nazionali giovanili Julio Velasco, sono stati convocati sedici atleti, fra cui il palleggiatore genovese Paolo Porro, per un collegiale che si svolgerà a Caorle, in Veneto, dal 17 maggio al 2 giugno.

