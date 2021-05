Ranieri: “Partita stranissima, ma buona reazione della squadra”

Genova. “Una partita stranissima, in cui abbiamo giocato bene a sprazzi: avevamo il dominio del gioco, ma poi non trovavamo l’assist finale e loro in contropiede hanno fatto gol, però mi è piaciuta la reazione della squadra, si vedeva che voleva far bene”. Claudio Ranieri commenta il pareggio per 2-2 agguantato dalla sua Sampdoria a dieci minuti dalla fine contro uno Spezia che ha mancato così la matematica salvezza con due giornate di anticipo.

