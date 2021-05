Genova, In occasione dell’edizione dei Rolli Days in programma da venerdì 14 a domenica 16 maggio temporanee modifiche alla circolazione veicolare saranno in vigore in via Garibaldi e nelle vie limitrofe sottostanti, via Cairoli, piazza della Meridiana, piazza delle Fontane Marose, via Interiano, via XXV Aprile e via Balbi. Nel dettaglio i provvedimenti previsti saranno i seguenti.

... » Leggi tutto