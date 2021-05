Genova. Una multa da decine di migliaia di euro e la rinuncia ai pedaggi rimasti in sospeso durante il caos viabilità di questi mesi: questa il provvedimento a cui è arrivata l’indagine interna del Mit riguardo i gravi disagi provocati dai cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie sulle autostrade liguri.

