Ic Cavour, doppietta di legalità per la scuola dell’infanzia Regina Margherita di Ventimiglia alta

Ventimiglia. Da anni le scuole dell’ambito ventimigliese hanno tra i loro elementi portanti l’educazione alla legalità. Pertanto l’Istituto n.2 Cavour diretto dalla dirigente Maria Aicardi, è orgoglioso di annunciare che il lavoro realizzato dai piccoli della scuola dell’infanzia Regina Margherita di Ventimiglia alta, con un video imperniato sulla figura dei due giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ha superato per la sesta volta in sette anni la fase regionale del Concorso Falcone (bandito per il XXIX anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio), ed è stato l’unico della sezione infanzia dei vari istituti scolastici dell’intera Regione Liguria.

