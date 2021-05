Polemica su fine Ramadan. Taberna del Foro vs Comune: “Amministrano Marrakech o Albenga?”

Albenga. “Amministrano Marrakech o Albenga?”. Inizia così l’attacco di Bruno Robello de Filippis, co-titolare della Taberna del Foro di piazza delle Erbe ad Albenga, che nel botta e risposta di ieri sul fine ramadan al campo Massabò, andato in scena tra l’amico di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis e l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis, si è sentito tirato in ballo dalle parole della maggioranza, che ha definito “irriverente e offensivo il paragone tra i fedeli in festa e preghiera e gli assembramenti nelle piazze”.

