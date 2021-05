Genova. Sono terminate mercoledì le prove di carico del Ponte Don Acciai, nel quartiere del Lagaccio, la cui riapertura, a senso unico di marcia a salire da via Bari a via Napoli, è prevista per la prossima settimana. Così si legge all’interno del piano dei cantieri all’interno del Comune di Genova per i prossimi giorni.

... » Leggi tutto