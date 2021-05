Toti: “Il Covid non sia un pretesto per trasformare l’Italia in un Paese meno libero”

Genova. “Certe limitazioni della libertà erano giustificate solo dalle terapie intensive piene e dai tanti posti letto occupati negli ospedali. Ora non sono più giustificate. L’Italia vuole tornare a lavorare, abbracciarsi, ballare, ridere e credere nel futuro. A meno che il Covid non sia il pretesto per trasformarla in un Paese meno libero, che vive di sussidi e punisce il merito e il lavoro. Un Paese che a una certa politica piacerebbe. Il premier Draghi, da uomo libero e liberale, dia all’Italia la libertà che merita”.

... » Leggi tutto