Genova. “Parlerò col presidente, ma la prima e l’ultima parola l’ha sempre la proprietà, poi in mezzo ci si può mettere altre cose”. A domanda sull’incontro con Enrico Preziosi per la possibile riconferma dopo la salvezza, Davide Ballardini risponde con questa frase che dice tutto e niente, mettendo la palla tra i piedi, per usare una metafora calcistica, del presidente.

