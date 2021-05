Covid in Liguria, Toti: «Dai dati Genova e Savona sono già in zona bianca, Imperia non ancora»

Genova. «Sta scendendo l’incidenza del virus in tutto il territorio regionale. Nel complesso la regione Liguria è a 56 casi su 100mila abitanti. Genova con 44 sull’incidenza e Savona con 49 guidano la classifica e ci portano verso il basso, sarebbero due città già in zona bianca come dati, mentre La Spezia e Imperia ancora stanno a 79 e 56, ma stanno scendendo» – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto della situazione coronavirus in Liguria.

