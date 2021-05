Covid, Toti: «Calo dell’incidenza consolidato in Liguria. A giugno oltre 110mila somministrazioni a settimana»

Genova. «Il trend in discesa del Covid si conferma ben consolidato e la campagna vaccinale sta marciando a livelli molto importanti: abbiamo segnato un nuovo record con 17.744 vaccini somministrati nelle ultime 24 ore. In pratica, circa l’1,5% della popolazione della Liguria vaccinata in un solo giorno. Ci sarà indubbiamente un aumento delle somministrazioni a giugno: la media delle ultime settimane è stata tra le 87 e 89mila somministrazioni a settimana, contiamo di arrivare tra le 110 e le 120mila la settimana grazie al previsto aumento delle forniture». Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto della situazione coronavirus in Liguria.

