Esselunga, “prove di sbarco” a Savona: in provincia spuntano i manifesti della consegna a domicilio

Savona. “Consegne gratuite fino al 30 giugno”, è questo il cartellone pubblicitario firmato Esselunga affisso nelle vie della città di Savona e in altre località della provincia. Una campagna evidentemente aggressiva (data la gratuità) e anche massiccia, dato che i manifesti “spuntano come funghi”: non solo la città della Torretta si è riempita di questi annunci (in corso Ricci, in corso Vittorio Veneto, in via XX Settembre e anche sugli autobus) ma pure diverse località della Riviera.

