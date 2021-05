Ristori ambulanti, Benveduti: «Già 600 erogazioni, c’è tempo fino al 31 maggio per non perdere l’opportunità»

Genova. «In neanche 30 giorni lavorativi, mantenendo la possibilità aperta a nuove richieste, abbiamo già erogato ristori a circa 600 ambulanti». A dirlo è l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, proponente della misura da oltre 4,3 milioni di euro dedicata al commercio ambulante, attiva sino al prossimo 31 maggio. Come deliberato in Giunta, e in via del tutto eccezionale, è prevista la concessione ed erogazione del contributo su conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ancor prima della scadenza dell’avviso.

