Cadamà compie 50 anni, partecipò al raduno “Sulla Rotta di Imperia”

Imperia. Cadamà, l’unico Maxi yacht a vela in legno al mondo senza barriere, in grado di regatare con un equipaggio misto di disabili in carrozzina e normodotati, compie 50 anni. Una delle più eleganti imbarcazioni a vela in legno del Mediterraneo, lunga 22 metri e larga 5,12 metri, costruita in mogano e iroko dal Cantiere Beconcini su progetto dell’architetto inglese Laurent Giles, compie mezzo secolo dal varo avvenuto nel 1971 a La Spezia per l’ex presidente del Milan Albino Buticchi.

... » Leggi tutto