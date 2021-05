Caso Mancini/Renzi a Report, l’albenganese Tavaroli: “Conosco Mancini da 40 anni, ma non c’entro nulla”

Albenga. “Non esiste alcun gruppo, non esiste alcun fatto di destabilizzazione in cui io sia coinvolto. Ho un antico rapporto di amicizia con Mancini, che non ha nulla a che fare con le sue attività istituzionali. Esistono solo delle suggestioni, costruite dalla signora Marogna recentemente intervistata dalla trasmissione Report, che dovrà rispondere delle sue affermazioni davanti a un giudice“. Così replica Giuliano Tavaroli, ex capo della Security di Pirelli-Telecom, in un’intervista al Fatto Quotidiano relativa al caso dell’incontro in autogrill tra Matteo Renzi e Marco Mancini, agente dei servizi segreti.

