Casting Liguria: seconda stagione della web serie italiana su Percy Jackson, “Il Mare dei Mostri”

Savona. Ricomincia l’avventura targata Percy Jackson, con una web serie di giovani ragazzi liguri, ispirata ai celebri lavori di Rick Riordan, completamente in italiano. Dopo un anno di attesa, riprende la seconda stagione della fortunata serie senza scopo di lucro, approdata sul web e che in pochissimi mesi ha conquistato notevoli traguardi a livello di notorietà e di visualizzazioni, partendo quasi da zero e dalla voglia di mettersi in gioco dei suoi protagonisti. La serie prende ispirazione dagli omonimi romanzi, revisionandoli e reinterpretandoli in chiave italiana, con entità e attori locali, per promuovere le bellezze e i giovani talenti della regione.

