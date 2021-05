Covid, il presidente della Regione Giovanni Toti pungola il governo: «Via il coprifuoco»

Genova. «Il calo costante del contagio e il fatto che le somministrazioni proseguono senza sosta ci confermano ancora di più le nostre convinzioni: le riaperture non sono solo possibili ma necessarie. Con questi dati, il coprifuoco è una misura che può e deve essere superata per dare un vero impulso alla ripartenza del Paese. Serve mantenere alta l’attenzione, monitorare costantemente l’andamento del contagio, ma anche ripartire. Farlo, oggi, non solo è possibile: è indispensabile» – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla situazione coronavirus in Liguria.

