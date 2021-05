Il ministro Garavaglia a Imperia: «No a un’estate con le code in autostrada»

Imperia. Salvare l’estate 2021, togliere il coprifuoco, utilizzare il green pass e far scattare la decontribuzione per gli imprenditori oltre ad attingere al Recovery Fund e al decreto Sostegni 2 per il rilancio sono alcune delle volontà e degli assi portanti emersi negli incontri di questo fine settimana tra Regione, associazioni, rappresentanti di categoria, enti e il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, presso la Camera di Commercio di Imperia. «Va trovata una soluzione in un’ottica di lungo respiro ma anche immediata. Di lungo respiro ok agli investimenti del Recovery, molto importanti, però nell’immediato non si può avere un’estate complicata da code in autostrada, per cui con un minimo di organizzazione bisogna limitare al minimo il disagio per i turisti» – dichiara il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

