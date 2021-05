Imperia, visita del ministro Garavaglia: nasce l’asse Scajola-Lega

Imperia. «Ho avuto una buona impressione del ministro Massimo Garavaglia che già conoscevo come una persona equilibrata e di buon senso. Devo dire che gli interventi del sottosegretario Edoardo Rixi e dell’onorevole Flavio Di Muro mi sono sembrati i non fatti con il fine di farsi dei selfie e di fare polemiche, ma di ascoltare e, insieme, muoversi per cercare di risolvere i problemi». Così si esprime il sindaco di Imperia Claudio Scajola a poche ore dall’incontro all’Auditorium della Camera di Commercio con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

