L’imperiese Margherita Davico vince The Voice: la plus belle voix

Imperia. Un’imperiese vince la decima edizione di The Voice: la plus belle voix. Si tratta della 22enne Margherita Davico, che con la sua interpretazione del brano “Mon vieux” di Daniel Guichard ha ottenuto il 68 per cento dei voti dei telespettatori vincendo così l’edizione 2021 del talent show francese andata in onda ieri sera e aggiudicandosi un contratto con la Universal Music per registrare il suo primo album.

