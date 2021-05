Martina Martini, da Roma a Imperia in bici per “La Giraffa a Rotelle”

Imperia. Partirà il prossimo 2 giugno il raid cicloturistico Roma-Imperia: a compierlo a scopo di solidarietà gli imperiesi Martina Martina con il compagno Lorenzo. Martina, ospite dei nostri studi, racconta come è nata e come si svolgerà l’avventura destinata a terminare il 6 giugno al Parco Urbano di Imperia. «L’obiettivo -spiega Martina Martini – è quello della sensibilizzazione sul problema della disabilità e raccogliere fondi per l’ associazione di Imperia “La Giraffa a Rotelle“».

