Ventimiglia, cadavere mummificato trovato nel greto del Roja

Ventimiglia. Macabro ritrovamento nel greto del fiume Roja, all’altezza del sottopasso di via Tenda, a Ventimiglia, dove è un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio.

Da un primo esame esterno della salma, praticamente mummificata, sembrerebbe trattarsi di un corpo disseppellito dalla piena del fiume Roja, che nell’ottobre scorso, durante la tempesta Alex, aveva in parte distrutto un cimitero a Tenda.

