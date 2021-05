Coronavirus, dal 7 giugno stop al coprifuoco. Toti: «Liguria orgogliosa di guidare ripartenza Italia»

Genova. «La Liguria sarà tra le prime in Italia senza coprifuoco. La nostra regione dovrebbe infatti tornare in zona bianca già dal 7 giugno, un momento che festeggeremo con una grande celebrazione perché è frutto di tanti sacrifici e di un grande lavoro. L’Italia vuole ripartire, la Liguria sarà orgogliosa di guidare questa ripartenza». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla road map delle riaperture emersa durante la riunione della Cabina di regia con il governo.

