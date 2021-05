Famiglie e sviluppo, binomio inscindibile

Genova. Si celebra oggi nel mondo per la 27° volta l’International Day of Families, quest’anno dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sul benessere dei nuclei familiari, in tempi in cui la prolungata emergenza pandemica ha dimostrato l’importanza delle modalità digitali per il lavoro, l’istruzione, la comunicazione. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1994 la Giornata Internazionale delle Famiglie non è da confondersi con il Family Day, che, pur godendo negli anni più recenti di ampia copertura mediatica soprattutto nel nostro Paese, ha tutt’altra origine e connotazione.

... » Leggi tutto