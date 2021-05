Gli assessori non bastano, Toti vara i sottosegretari: la nuova riforma sbarca in Regione

Genova. Si appresta a sbarcare in Consiglio regionale il disegno di legge proposto dalla giunta Toti che modifica lo Statuto dell’ente e istituisce due figure politiche presenti in altre regioni ma finora sconosciute in Liguria: i sottosegretari e i consiglieri delegati. Una riforma rimasta per anni nei cassetti della maggioranza e tornata d’attualità negli scorsi mesi dopo il bis elettorale che ha scatenato più di un mal di pancia interno al centrodestra sulla spartizione delle (poche) poltrone disponibili all’indomani del voto. La novità si aggiunge alla recente creazione delle “strutture di missione“, la prima delle quali riguarderà la sanità e sarà affidata a un manager esterno per 123mila euro annui.

... » Leggi tutto