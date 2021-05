Piantati gli ultimi due alberi, termina il progetto del Lions Club Riva S. Stefano che ha coinvolto 10 comuni

Castellaro. Si è conclusa la scorsa settimana l’iniziativa “Progetto Linea Green – Piantiamo alberi” ideata dal Lions Club Riva. S. Stefano Golfo delle Torri. Sono stati infatti piantati gli ultimi due alberi, un sorbo nel parco giochi di Castellaro e un altro sorbo nel Parco del Benessere “Giacomo Filippo Novaro” a Costarainera. Il ‘service’, che ha visto il club impegnato per diverse settimane tra aprile e maggio, ha coinvolto i 10 comuni del comprensorio: oltre ai sopracitati anche Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, San Lorenzo al Mare, Civezza, Pietrabruna, Pompeiana e Terzorio. In ognuno di questi è stato piantato un albero così da creare una linea verde immaginare per riunire i borghi coinvolti.

