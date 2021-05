A Carcare in arrivo trenta mila euro per il tessuto commerciale

Carcare. Oltre trenta mila euro per il commercio carcarese. Il Centro integrato di via si aggiudica il bando regionale 2020 per un valore di venticinque mila euro, ed è tra i pochi se non l’unico Civ del Savonese a vedersi assegnare il finanziamento dedicato alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. Ma non è tutto. Per sostenere il progetto di “Carcare da vivere”, che vede l’installazione di pannelli luminosi, nonché l’acquisto di arredi urbani che abbelliranno e renderanno più funzionali le vie del centro storico, anche il Comune eroga la somma di cinquemilacinquecento euro. Dopo il bonus luce recentemente liquidato a cinquanta attività commerciali, per il 2021 l’amministrazione comunale ha deciso di contribuire ad una più ampia operazione commerciale.

