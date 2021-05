Albisola Pallavolo, ottima partenza per il sestetto maschile

Albisola Superiore. Soddisfazione a metà. È probabilmente con questa perifrasi che si potrebbe illustrare al meglio il sentimento dei supporter biancoazzurri e dei vertici societari, sospesi in un mondo di mezzo tra la grande gioia per l’ottima partenza nel girone promozione dei ragazzi capitanati da Andrea Arzarello e l’enorme sconforto per la malcapitata sconfitta subita dalle ragazze contro le acerrime rivali della Normac Vgp.

