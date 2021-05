Atletica, tennis, hockey prato, basket: ecco com’è andato il weekend del CUS Genova

Genova. Terzo posto per Eleonora Ferrero nell’eptathlon al Meeting Nazionale Prove Multiple di Firenze. Il successo nei quarti di finale di Serie C per la squadra maschile del CUS Tennis. Seconda vittoria per il CUS Basket in Coppa del Centenario, ottenuta contro Valpetronio. Prima sconfitta stagionale per il CUS Hockey in Serie B, patita contro il Genova Hockey 1980. Questo, in sintesi, il fine settimana delle principali squadre e degli atleti più rappresentativi del CUS Genova.

