Autostrade, rischio nuove chiusure: sul nodo di Genova 320 viadotti ancora da controllare

Genova. L’improvvisa chiusura ai mezzi pesanti del viadotto Valle Ragone, avvenuta la settimana scorsa, potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di episodi analoghi. Sulla rete gestita da Autostrade, infatti, solo 188 viadotti su 508 sono stati controllati per verificare il rispetto delle normative di sicurezza secondo le linee guida varate nel 2020 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. A fornire il dato è stato Fernando De Maria, responsabile della business unit Operations di Autostrade per l’Italia, in audizione davanti alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera.

