Autostrade, Tosi (M5s): “Ad Aspi chiediamo massima trasparenza e un calendario dei cantieri”

Genova. “La sicurezza prima di tutto e su questo non si discute. Ma mettere in sicurezza non significa strozzare la viabilità autostradale, rendendo pressoché impossibile pianificare un viaggio, sia esso di lavoro che di piacere. Capiamo la necessità, che è prioritaria, di mettere mano ai viadotti e alle gallerie della rete ligure. Tuttavia, crediamo anche che sia vitale arrivi una comunicazione puntuale ed efficace in merito ai cantieri e alle criticità: non è accettabile che eventuali chiusure o limitazioni vengano comunicate all’ultimo momento come accaduto per il viadotto di Valle Ragone sullA12”. Lo dichiara il capogruppo del M5s regionale Fabio Tosi.

