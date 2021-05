Basket Pegli mette in difficoltà la vicecapolista Teen Torino

Arenzano. Arriva nuovamente una sconfitta di misura per il Basket Pegli nella gara gara interna con la Teen Torino scesa in terra ligure forte della seconda posizione in classifica. Partenza sprint delle locali che riescono ad imporre il proprio ritmo mettendo intensità sui due lati del campo, chiudendo sul più 4 la prima frazione e andando negli spogliatoi sul 31-29, con qualche rimpianto per non aver concretizzato tante occasioni vicino a canestro e aver patito oltremodo diversi 1vs1 in difesa.

